Adversário do Corinthians, Lara antecipa vinda a São Paulo para evitar problemas

Para evitar novas dores de cabeça com a viagem ao Brasil, o Deportivo Lara foi precavido e antecipou a chegada a São Paulo para o duelo com o Corinthians pela segunda fase da Copa Sul-Americana. O time venezuelano desembarcará na manhã desta terça-feira em Guarulhos após pouco mais de 13 horas de viagem. As equipes se enfrentarão na quinta-feira, na arena em Itaquera.

Em março, a Conmebol teve de adiar por duas vezes o duelo do Lara com o Cruzeiro pela Libertadores. A partida estava inicialmente marcada para dia 13 e chegou a ser reagendada pela entidade para o dia 14, mas precisou ser adiada mais uma vez porque o time venezuelano não conseguiu voo para o Brasil devido a crise que enfrenta o país. O duelo só aconteceu no dia 28, com vitória da equipe mineira por 2 a 0.

O Corinthians também informou que para o jogo de volta, marcado para o dia 30, fretará um voo direto até Caracas, capital da Venezuela. O horário e a data ainda não foram definidos, mas a expectativa é que seja uma viagem com duração de nove horas.

O Deportivo Lara deixou Caracas na segunda-feira em voo com escala em Bogotá, na Colômbia. No país vizinho, o elenco teria de esperar por três horas e meia até embarcar rumo ao aeroporto de Guarulhos. A chegada ao Brasil está prevista para as 5h20. O clube, no entanto, ainda não divulgou a programação de treinos em São Paulo.

HISTÓRICO

Corinthians e Deportivo Lara se enfrentaram no ano passado na fase de grupos da Libertadores. O jogo de ida aconteceu na Venezuela e o time brasileiro goleou por 7 a 2, em duelo que ficou parado no segundo tempo por 13 minutos, porque os torcedores atiraram objetos no gramado. Jadson foi o principal destaque do Corinthians com três gols. Junior Dutra (dois), Sidcley e Romero marcaram os outros. Na partida de volta, nova vitória tranquila, desta vez por 2 a 0, com gols de Emerson Sheik e Pernía (contra).