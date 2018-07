Adversário do Grêmio na Libertadores sofre grave lesão

O departamento médico da seleção paraguaia confirmou que a lesão sofrida por Richard Ortiz durante o empate por 2 a 2 com o Brasil, na última terça-feira, é grave. De acordo com exame de ressonância magnética, o jogador sofreu lesão do cruzamento anterior do joelho esquerdo.

Ortiz se lesionou durante uma disputa de bola com Renato Augusto na partida disputada no Defensores del Chaco e válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018. O volante foi um dos destaques do Paraguai no jogo, tendo participado da jogada do segundo gol da sua seleção.

Com a lesão, Ortiz foi substituído aos dez minutos do segundo tempo, chorando, e deve demorar para entrar em campo - cerca de quatro meses. O jogador faz parte do elenco do mexicano Toluca, rival do Grêmio no Grupo 6 da Copa Libertadores. Os times vão se enfrentar em 19 de abril, pela última rodada da chave, em Porto Alegre.

Antes de perder Ortiz, o Paraguai sofreu outra baixa por lesão diante do Brasil. O atacante Jorge Benítez foi substituído logo nos minutos iniciais do primeiro tempo, mas a sua lesão é bem menos grave. De acordo com a avaliação médica, o jogador do mexicano Cruz Azul teve uma contratura na parte posterior da coxa esquerda.