Adversário do Palmeiras anuncia promoção para lotar estádio na Libertadores

O Melgar, do Peru, anunciou na noite desta segunda-feira uma promoção para ter estádio cheio para o jogo contra o Palmeiras, no próximo dia 25, pela Copa Libertadores. A diretoria vai fazer um preço promocional para que em uma mesma compra o torcedor possa adquirir entrada tanto para a partida contra o time alviverde, como para um compromisso pelo Campeonato Peruano.

Antes de enfrentar o Palmeiras, o time receberá o Alianza Huánuco, pela liga local. A promoção de venda de ingressos para os dois jogos fixou os preços entre o equivalente a R$ 27 e R$ 170. O Melgar manda suas partidas no estádio Monumental Universidad Nacional de San Agustín (Unsa), em Arequipa, com capacidade para 60 mil pessoas.

O jogo contra o Palmeiras é fundamental para a sobrevivência do Melgar na Copa Libertadores. Em caso de empate, o time peruano estará eliminado da competição e com este resultado, a equipe alviverde estará classificada. No primeiro turno, os dois times se enfrentaram no Allianz Parque com vitória fácil do time alviverde por 3 a 0, com gols de Felipe Melo, Ricardo Goulart e Deyverson.

A partida entre Melgar e Palmeiras será no dia 25 a partir das 23h (de Brasília). O jogo terá transmissão apenas pelo Facebook. Será a primeira vez que o clube alviverde terá uma partida transmitida pela internet.