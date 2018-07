Rival do Palmeiras na Libertadores, Nacional anuncia Léo Gamalho

Enquanto a atração dos clubes do Brasil por atletas de outros países da América do Sul parece maior do que nunca, ao menos um nome brasileiro decidiu fazer o caminho inverso e vai jogar em uma equipe de outro país do continente. O atacante Léo Gamalho, ex-Avaí, foi anunciado oficialmente nesta quarta-feira como novo reforço do tradicional Nacional, do Uruguai.

Aos 30 anos, Léo Gamalho assinou contrato com o novo clube nesta quarta. Os termos não foram divulgados, mas a imprensa local garante que o vínculo terá duração de seis meses. Assim, o jogador se torna um reforço para a Libertadores, na qual o Nacional será adversário do Palmeiras, já que ambos integram o Grupo 2 do torneio.

"A comissão técnica, os profissionais, os jogadores, todos me trataram muito bem. Alguns deles falam português, o que já ajuda bastante, então até agora eu tive as melhores recepções. Quero agradecer desde já por todo mundo me tratar tão bem", declarou em sua chegada ao clube.

Com a Libertadores como grande objetivo do Nacional neste primeiro semestre, Léo Gamalho falou sobre as chances do clube no Grupo 2, que tem ainda Rosário Central e o River Plate-URU. "O Nacional tem grandes chances de se classificar", garantiu o atacante, apesar de admitir que a primeira fase será "muito dura".

Revelado pelas categorias de base do Internacional, Léo Gamalho demorou para despontar no futebol. Passou por diversos clubes, inclusive de Portugal e da China, antes de aparecer no Ceará. Manteve o bom momento no Santa Cruz, no Bahia, até receber uma chance na Série A pelo Avaí, no ano passado. Teve um grande início, marcando quatro gols em seus dois primeiros jogos pelo time, mas logo caiu de produção e não teve o contrato renovado ao fim do ano.