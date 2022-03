Adversário na Copa do Brasil, Altos alfineta Flamengo com título do Palmeiras na Libertadores

A Copa do Brasil teve seus confrontos da terceira fase definidos em sorteio nesta segunda-feira. Um deles será entre Flamengo e Altos-PI. O time piauiense não perdeu tempo e provocu o adversário nas redes sociais. Para isso, relembrou a última decisão da Libertadores, em novembro de 2021, em que o time rubro-negro foi derrotado pelo Palmeiras em Montevidéu, capital do Uruguai.

"Será que vamos jogar de verde contra o Flamengo, igual ao Palmeiras na final da Libertadores?", questionou o perfil do clube, que compartilha as mesmas cores do time paulista. Mais cedo, o Altos-PI já havia postado o resultado (7 a 1) que obteve na última vez em que enfrentou um Flamengo - no caso, o do Piauí.

Será se vamos jogar de verde contra o Flamengo igual o Palmeiras na final da Libertadores? pic.twitter.com/jcdde95WnO — Altos Oficial (@OficialAltos) March 28, 2022

Jogando a Série C do Campeonato Brasileiro, o Altos é atualmente o vice-líder do Campeonato Piauiense. Para chegar à terceira fase da Copa do Brasil, eliminou o Sport (1 a 0) e o ABC, nos pênaltis (4 a 2) após empate em 1 a 1 no tempo normal. O primeiro jogo entre Flamengo e Altos acontecerá no Piauí, com a partida de volta provavelmente no estádio do Maracanã.

Ih, rapaz. O último Flamengo que a gente enfrentou o resultado terminou assim. https://t.co/iiWJL5ksF3 — Altos Oficial (@OficialAltos) March 28, 2022

AYRTON LUCAS

O Flamengo acertou a contratação do lateral-esquerdo Ayrton Lucas, de 24 anos. O jogador, revelado pelo Fluminense, chega por empréstimo até o final da temporada, vindo do Spartak Moscou. O Spartak comprou Ayrton em 2019 do Fluminense e pagou 7 milhões de euros. O contrato com o Flamengo não deve ter obrigação de compra em caso de metas atingidas. Ele possui vínculo com os russos até 2026.

A última vez que Ayrton atuou pelo Spartak foi em 19 de março, no empate com o Nizhny Novgorod. Na ocasião, ele teve um lesão no tornozelo e desde então está em tratamento. Ayrton Lucas é aguardado no Rio nos próximos dias, quando será submetido a exames médicos. O atleta atuou pela seleção brasileira pré-olímpica, mas não foi convocado para disputar os Jogos de Tóquio no ano passado.