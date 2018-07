Perto do título, Corinthians não perde do Vasco desde 2010

O torcedor do Corinthians tem mais um motivo para confiar na conquista do título do Campeonato Brasileiro já nesta quinta-feira, em partida contra o Vasco, válida pela 35ª rodada da competição, em São Januário. Não bastasse a vantagem de 11 pontos para o Atlético-MG, segundo colocado na tabela, 65 contra 76, e a possibilidade de ser campeão mesmo sem vencer a partida, a equipe paulista está há 10 jogos sem perder para o Vasco.

A última vez que o Corinthians sofreu um revés para a equipe cruzmaltina foi no Brasileirão de 2010, em São Januário, pela 18ª rodada do primeiro turno do torneio. Desde então, foram cinco vitórias corintianas e cinco empates.

Na ocasião, o meio-campo Zé Roberto e o atacante Eder Luís fizeram os gols que garantiram a vitória do Vasco. Dos atletas que entraram em campo pela equipe do Corinthians, apenas Danilo e Elias permanecem no elenco que está próximo do hexacampeonato brasileiro. Na equipe vascaína Eder Luís é o único remanescente.

O jogo mais emblemático nos confrontos recentes entre as duas equipe foi a partida de volta das quartas de final da Libertadores de 2012, ano da conquista da torneio internacional pelo time do Parque São Jorge. Quando a partida ainda estava empatada sem gols no Pacaembu, aos 18 minutos do segundo tempo, Diego Souza, atualmente no Sport, ganhou dividida com o lateral Alessandro e avançou meio campo sozinho até a entrada da área corintiana. O meia finalizou rasteiro e o goleiro Cássio desviou para a linha de fundo com a ponta dos dedos. Aos 42 minutos da segunda etapa, Paulinho fez o gol que eliminou os vascaínos e classificou o Corinthians à semifinal da Libertadores.

O placar mais elástico construído pelo Corinthians nestes 10 jogos foi no primeiro turno do Campeonato Brasileiro deste ano. A equipe de Tite, segunda colocada na época, venceu os cariocas por 3 a 0 na Arena Corinthians, com gols de Renato Augusto, Gil e Elias, coincidentemente os três que voltam da seleção brasileira para a partida desta quinta.

O jogo tem caráter decisivo tanto para os paulistas quanto para os cariocas. A vitória garante ao Corinthians o hexacampeonato da competição com três rodadas de antecedência. Já para o Vasco, adiar o título corintiano pode significar um fôlego para sair da zona do rebaixamento. O Corinthians confirma seu título mesmo se perder e desde que o Atlético-MG não vença o São Paulo.

SÃO JANUÁRIO

Se o histórico recente de confrontos é favorável ao Corinthians, o torcedor vascaíno tem um motivo para acreditar em um bom resultado da equipe carioca. O atual líder do Brasileirão não vence o Vasco em São Januário desde 2006. A última vitória do Corinthians sobre os cruzmaltinos no estádio do Vasco foi pelo jogo de ida da primeira fase da Sul-Americana. O único gol da partida foi marcado pelo lateral-esquerdo Gustavo Nery em chute de fora da área. Na ocasião, o Corinthians avançou até às oitavas de final da competição, mas foi eliminado pelo Lanús, da Argentina. São cinco partidas disputadas de 2006 até hoje na casa do Vasco: duas vitórias dos mandantes e três empates.

LISTA DE JOGOS

Corinthians 2 x 0 Vasco – 37ª rodada - Campeonato Brasileiro 2010 - Pacaembu

Corinthians 2 x 1 Vasco – 8ª rodada - Campeonato Brasileiro 2011 – Pacaembu

Vasco 2 x 2 Corinthians – 27ª rodada - Campeonato Brasileiro 2011 - São Januário

Vasco 0 x 0 Corinthians – Quartas de final da Libertadores - 1º jogo - São Januário

Corinthians 1 x 0 Vasco – Quartas de final da Libertadores - 2º jogo – Pacaembu

Vasco 0 x 0 Corinthians – 14ª rodada - Campeonato Brasileiro 2012 - São Januário

Corinthians 1 x 0 Vasco – 33ª rodada - Campeonato Brasileiro 2012 – Pacaembu

Vasco 1 x 1 Corinthians – 16ª rodada – Campeonato Brasileiro 2013 - Mané Garrincha (DF)

Corinthians 0 x 0 Vasco – 35ª rodada - Campeonato Brasileiro 2013 – Pacaembu

Corinthians 3 x 0 Vasco – 16ª rodada – Campeonato Brasileiro 2015 - Arena Corinthians