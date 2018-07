Adversários aprovam reunião com Tirone no Palmeiras Os candidatos à presidência do Palmeiras, Décio Perin, Wlademir Pescarmona e Paulo Nobre, se reuniram por cerca de uma hora com o presidente Arnaldo Tirone nesta quarta-feira para falar sobre a situação do clube a eleição, que será realizada no dia 21 de janeiro do ano que vem. A conversa foi nomeada por eles como um amadurecimento político, já que selaram um acordo para que a transição e todo o período eleitoral seja feito com ética e cordialidade. Em conversa com a Agência Estado, Perin e Pescarmona disseram estar satisfeitos com o resultado.