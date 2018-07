Adversários do Brasil falam em brigar pela segunda vaga no Grupo A

SÃO PAULO - Se depender das declarações dos técnicos das seleções que vão enfrentar o Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo, o time de Luiz Felipe Scolari já pode comemorar a classificação. Os técnicos de Camarões, Croácia e México acreditam que vão brigar para conquistar a segunda vaga do grupo, já que a primeira, na opinião deles, será do time brasileiro. Mas o técnico Luiz Felipe Scolari adota discurso político e não quer facilidades para zebra.

"A Croácia tem um futebol bonito, bem jogado. O Camarões já obteve algumas proezas em Copas. Já aprontou em outras épocas, principalmente contra grandes seleções. É um adversário com o qual a gente deve ficar muito atento", disse o treinador brasileiro, que reconheceu também preocupação com os mexicanos. "É sempre um time difícil para nós."

Logo após o sorteio, começou-se a projetar os confrontos das oitavas e viu que o Brasil pode enfrentar uma grande seleção, já que vai pegar o classificado do grupo que tem Espanha, Holanda, Chile e Austrália. Felipão disse não ligar para isso no momento. "Se pensarmos na segunda ou na terceira fase, deixamos de lado os oponentes da primeira fase, que são importantes. Não me preocupo com isso agora, pois quem se preocupa com segunda fase esquece a primeira. Primeiro vamos nos preocupar com esse grupo, depois vamos ver o que fazer."

Já os adversários são só elogios ao time canarinho. O técnico Niko Kovac disse que será "um grande prazer" fazer o jogo de abertura do Mundial diante dos donos da casa, dia 12 de junho, no Itaquerão. "Será um grande prazer para nós enfrentar o Brasil na Copa. É um sonho, o mundo todo vai estar olhando esse jogo, vamos ver o que acontece", afirmou Kovac, após assistir ao sorteio realizado nesta sexta-feira na Costa do Sauipe (BA). "Somos um país pequeno e o Brasil é o favorito, mas vamos tentar fazer uma surpresa."

Já o alemão Volker Finke, que dirige a seleção de Camarões, destacou que seu foco está em cima dos jogos contra Croácia e México. "Os dois jogos que são muito difíceis são contra Mexico e Croácia. Contra o Brasil não é do mesmo nível. É um jogo contra o grande favorito, que sabemos ser muito difícil superar", analisou o treinador.

No México, o técnico Miguel Herrera se mostrou satisfeito com o resultado. "O grupo é difícil. São equipes fortes, sólidos, mas para o estilo mexicano é o melhor grupo que poderíamos ter pela frente. Quero pensar em fazer história", afirmou Herrera. Em relação ao Brasil, o treinador destacou que sua equipe joga um futebol que, em sua opinião, incomoda a seleção anfitriã.

"O Brasil será um parâmetro para ver o que o México pretende na Copa. O México sempre é indigesto para o Brasil, é uma seleção que aperta e faz boas partidas contra eles e desta vez não será diferente", comentou.