Adversários na terça, Brasil e Chile serão 'vizinhos' em São Paulo

Brasil e Chile vão ficar bem perto um do outro antes de entrarem em campo na terça-feira, no Allianz Parque, pela última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia. Por coincidência, as duas seleções escolheram ficar concentradas na mesma rua na capital paulista e optaram por fazer treinos no mesmo horário e em locais lado a lado.

Neste domingo à tarde, o Brasil vai treinar no CT do Palmeiras a partir das 16h e o Chile, inicia o trabalho às 16h30 no local vizinho, o CT do São Paulo. As duas instalações ficam no bairro da Barra Funda e estão divididas apenas por um muro. Na segunda-feira os dois times fazem a preparação final no local do jogo, na atividade de reconhecimento do gramado.

Os dois adversários também estão perto um do outro na hora do descanso. As seleções escolheram como concentração dois hotéis na mesma rua, a Alameda Santos. A distância é de somente 1 km. O Brasil deu entrada no local na madrugada de sexta-feira, logo depois de empatar com a Bolívia sem gols em La Paz. O Chile veio para a capital paulista apenas na noite de sábado.

Os chilenos trazem no elenco vários jogadores conhecidos do futebol brasileiro. O lateral Mena, atua no Sport, o meia Felipe Gutiérrez está no Inter e o atacante Valencia defende o Botafogo. Uma convocação de última de última hora aumentou essa lista, foi o volante Esteban Pavez, do Atlético-PR, chamado para a vaga de Arturo Vidal, suspenso da partida.