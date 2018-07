Advocaat deixa o Sunderland e é o primeiro técnico a cair no Inglês

"Achei que era o momento adequado para fazer isto, não por mim, mas pelo clube", declarou o treinador em entrevista ao site do Sunderland. "Eu tomei a decisão de sair depois de só oito partidas porque creio que é importante dar tempo a todos para mudar a situação, tal como fizemos no ano passado."

Advocaat foi contratado para os dois meses finais da temporada passada, com a missão que parecia impossível de manter o Sunderland na primeira divisão. O holandês conseguiu a façanha e, por isso, aceitou renovar com o clube para 2015/2016. Neste campeonato, no entanto, o sucesso não foi o mesmo.

"Estou muito triste com a decisão de Dick, mas respeito sua honestidade por fazer o que considera adequado para o clube", declarou o dono do Sunderland, Ellis Short. "É um homem de integridade e verdadeiro no futebol. Demonstrou seu grande respeito pelo clube ao tomar esta decisão e atuou 100% para nossos melhores interesses."