Advocaat enaltece França, mas garante que Holanda pode surpreender

A seleção holandesa tem uma difícil missão na quinta-feira contra a França, no Stade de France, em Saint-Denis, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo da Rússia. Mas, apesar de enaltecer a qualidade do rival, o técnico Dick Advocaat foi assertivo nesta quarta: sua equipe tem condições de fazer um bom jogo e vencer o adversário.

"Temos todo o respeito pela França. Com tantos talentos, eles podem fazer até três times de qualidade. Mas precisamos jogar nossa partida e aproveitar o maior número possível de chances de marcar - e certamente teremos muitas", projetou Advocaat. "Se estivermos bem organizados, podemos ir bem."

Conquistar um bom resultado, aliás, é fundamental para a Holanda. Depois de um fraco início de Eliminatórias, a seleção ocupa apenas a terceira posição do Grupo A com dez pontos, três atrás da Suécia e da própria França. Assim, para se manter com chances de ir à Copa, a equipe precisa ir bem não apenas nesta quinta, mas também no domingo, em Amsterdã, contra a Bulgária.

E Advocaat admitiu que os duelos serão decisivos. "São dois jogos muito importantes, também para os rivais do nosso grupo", ponderou. "Precisamos estar focados em nós mesmos e no que podemos fazer para melhorar nossa posição."

Uma das esperanças do treinador é a experiência de seu elenco. Após quase dois anos, por exemplo, o atacante Robin Van Persie voltou a ser convocado. "Temos jogadores experientes e dependo deles em alguns aspectos. Eles conhecem o jogo, eles conhecem os jogadores e ajudam muito. Creio que, se o time estiver bem organizado, as coisas mudarão e dificultaremos a vida de qualquer um que nos enfrentar", completou Advocaat.