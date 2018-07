Advogada de Ricardo Oliveira confisca renda do clássico de domingo

Sem poder atuar no Canindé, que ainda não atende às exigências de segurança, a Portuguesa mandou a partida contra o Santos, no último domingo, no Estádio do Pacaembu, e teve o seu melhor público do ano até agora. Ciente da ação, a advogada Gislaine Nunes conseguiu na Justiça a penhora da renda da partida devido a um processo que envolve o atacante Ricardo Oliveira, que inclusive esteve em campo, defendendo o Santos.

Atendendo ao pedido, a renda de R$ 412.350, obtida com a presença de 14.361 pagantes, foi toda confiscada, mas não trouxe prejuízos à Lusa. Os direitos do jogo já tinham sido vendidos para a empresa BWA. Ou seja, a penhora da renda afeta diretamente um terceiro e não ao clube, que já recebeu parte do valor vindo da empresa de gerenciamento de ingressos. A Portuguesa conta com o valor recebido da BWA para pagar parte de suas dívidas com o elenco. Alguns jogadores reclamam de até oito meses de salários atrasados, problemas que se arrastam desde a gestão de Manoel da Lupa como presidente.