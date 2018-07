Advogado de suspeito de matar torcedor palmeirense alega legítima de defesa

O advogado Marcello Muccio, responsável pela defesa do suspeito de assassinar o torcedor palmeirense Leandro de Paula, na madrugada de quinta-feira, afirmou que a ação foi em legítima defesa. De acordo com ele, o suspeito se chama Nerivaldo e reagiu ao ataque dos palmeirense ao ver que o seu primo estava sofrendo agressões.

"A nossa tese é que ele agiu em legítima defesa. O Nerivaldo estava com um grupo de corintianos em uma borracharia e aí os palmeirenses resolveram provocar e partir para cima", afirmou o advogado em entrevista ao Estado. "O suspeito ainda não se apresentou à polícia. Isso será feito na semana que vem", contou. O delegado do caso decretou a prisão preventiva do suspeito.

O crime foi na madrugada de quinta, pouco depois da vitória por 2 a 0 do Corinthians sobre o Palmeiras. Na saída do jogo, a cerca de 2 km do estádio, um grupo de palmeirenses desceu do carro após ouvir provocações de torcedores do time rival. As câmeras de segurança do local mostram que houve briga. O conflito acabou com duas facadas no abdômen da vítima, que faleceu no hospital Santa Casa.

A briga foi na esquina das rua Rua Tupi com a Avenida General Olímpio da Silveira, na zona oeste da capital paulista. A polícia prendeu preventivamente por participação no crime Anderson Andrade, primo de Nerivaldo e que foi agredido pelos palmeirenses, e também Welington Pimentel.