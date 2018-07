Advogado dos 12 corintianos presos promete processar San Jose

ORURO - O advogado Sérgio Marques, que atua na defesa dos 12 torcedores do Corinthians presos na Bolívia desde o dia 20 de fevereiro acusados pela morte do garoto Kevin Espada, promete processar o San Jose. Segundo ele, o clube boliviano está, indevidamente, tentando culpar os brasileiros pelo crime.

"Esse tipo de coisa, no final das contas, vai mostrar o quão desesperados eles estão em tentar provar uma coisa que não conseguem. Não existe nenhum indício de absolutamente nada (contra os brasileiros) e isso está escrito no processo, o que mostra que essa tentativa do San Jose é desespero. Vou entrar com processo. Se eles estão imputando alguma coisa indevidamente aos meus clientes, vão pagar por esse dano", disse.

Marques demonstrou irritação com a presença de advogados do San Jose na reconstituição do crime, na segunda-feira, no estádio Jesús Bermudez - os presos chegaram a ser deslocados para o local, mas o procedimento foi adiado para o dia 17 devido à ausência de familiares de Kevin e de um perito que deveria vir de La Paz.

"Isso (presença de advogados do clube no estádio) nada mais é do que colocar uma pedra no caminho para incomodar", reclamou.

O advogado dos brasileiros acusa o San Jose de tentar se beneficiar financeiramente da morte de Kevin. "Os advogados do San Jose estão querendo reclamar da presença dos 12 e da torcida corintiana e o que isso causou para a imagem do clube, mais os gastos que eles tiveram. Eles querem dinheiro, mas têm de reclamar isso do Corinthians ou da torcida inteira do clube", disse.

O San Jose já avisou que pretende cobrar do Corinthians os US$ 10 mil (cerca de R$ 20 mil) que teve de pagar de multa à Conmebol pela morte de Kevin. O presidente do clube, Freddy Fernandez, não atendeu nem retornou os recados deixados pela reportagem do Estado na caixa postal do seu celular.