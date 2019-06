Advogado nega negociação para Lucas Lima ser vendido ao Fenerbahçe

Uma imagem que circulou nos últimos dias nas redes sociais mostra um suposto documento que autoriza o advogado Gustavo Xisto negociar o meia Lucas Lima com o Fenerbahçe (TUR). Xisto negou que tenha qualquer participação em tratativas do jogador, e o Palmeiras disse não ter recebido propostas.

"Não existe nenhuma negociação envolvendo o atleta Lucas Lima. Esse documento não tem qualquer validade, desconhecemos o seu conteúdo e não autorizamos sua elaboração. A pessoa que formalizou esse documento não tem qualquer vínculo com o atleta, não possui autorização, tampouco para inserir o meu nome. Sou advogado pessoal do atleta e dos seus agentes e não participo de qualquer negociação. Essa carta é totalmente ineficaz", afirmou Xisto, em entrevista ao site do Globo Esporte.

Xisto é advogado de Neymar da Silva Santos, que é pai de Neymar e gerencia a carreira de Lucas Lima. Além dele, o outro empresário do jogador é André Cury.

Desde 2018, alguns veículos da Turquia já colocavam Lucas Lima como alvo do Fenerbahçe. A posição do Palmeiras é de que a intenção é manter todo o elenco para o restante da temporada, já que a equipe está na liderança do Brasileirão e nos mata-matas da Libertadores e da Copa do Brasil.