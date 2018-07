Advogados de Neymar pedem que denúncia seja arquivada

A defesa de Neymar entregou nesta quarta-feira uma petição ao juiz Mateus Castelo Branco, da 5ª Vara Federal de Santos, pedindo que seja rejeitada a denúncia do Ministério Público Federal sobre sonegação fiscal e falsidade ideológica na transação para o Barcelona.

O argumento dos advogados está baseado em uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a Súmula Vinculante 24, para argumentar que não houve crime. O MPF respondeu à petição em seguida, dando continuidade à denúncia.

Além de Neymar, o documento pede também a condenação do pai do atleta, Neymar da Silva Santos, do ex-presidente do Barcelona Sandro Rosell, e do atual mandatário do clube catalão, Josep Maria Bartomeu. Existe a expectativa de que o juiz Mateus Castelo Branco, responsável pela análise do caso, emita um parecer nesta quinta-feira.