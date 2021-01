Avião com delegação do Palmas cai no Tocantins e deixa seis mortos

O futebol brasileiro mais uma vez acorda de luto. Um avião de pequeno porte que levava parte da equipe do Palmas Futebol Clube para Goiânia caiu logo após a decolagem, em Porto Nacional, em Tocantins, deixando os seis ocupantes mortos.

Além do piloto, Wagner, a aeronave transportava o presidente do clube, Lucas Meira, e os jogadores Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari.

Leia Também Floresta-CE derrota o Novorizontino e chega à final da Série D do Brasileiro

"O Palmas Futebol e Regatas vem por meio desta informar que por volta das 8h15 da manhã deste domingo, 24, ocorreu um acidente aéreo envolvendo o presidente do clube Lucas Meira, quando decolava para Goiânia, para a partida entre Vila Nova x Palmas nesta segunda, 25, válida pela Copa Verde. O avião em que Lucas estava junto com o comandante Wagner e os atletas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari, decolou e caiu no final da pista da Associação Tocantinense de Aviação. Lamentamos informar que não há sobreviventes", divulgou o clube.

O jogo seria válido pela Copa Verde e o Vila Nova promete fazer o possível para que a partida ocorra em outra data. O clube goiano também divulgou nota consternado com o acidente e se solidarizando com o Palmas e os familiares das vítimas.

"Neste momento de dor e consternação, o clube pede orações pelos familiares aos quais prestará os devidos apoios, e ressalta que no momento oportuno voltará a se pronunciar", encerrou a nota o Palmas.

Imagens registradas no distrito de Luzimangues, em Porto Nacional, onde ocorreu o acidente, mostram que a aeronave ficou totalmente destruída. Ainda não há informações sobre o que ocasionou o acidente.

A família Palmas FR está de luto pela perda inestimável do presidente Lucas Meira, dos atletas Guilherme Noé, Lucas Praxedes , Marcus Molinares Reis, Ranule Gomes e do comandante Wagner. Agradecemos as manifestações de apoio e carinho nesse momento de dor. pic.twitter.com/Lnakg8OC41 — Palmas Futebol (@PalmasFutebol) January 24, 2021

QUEM SÃO AS VÍTIMAS DO ACIDENTE:

- Lucas Meira (presidente): empresário de 32 anos. Tinha interesse em seguir carreira na política.

- Lucas Praxedes (jogador): lateral-esquerdo de 23 anos. Passagens por Inter de Limeira, Capivariano, Marília e Botafogo-PB.

- Guilherme Noé (jogador): defensor de 28 anos. Atuava como zagueiro e volante. Passagens por Corinthians, Internacional, Ipatinga, Tupi, entre outros.

- Ranule (jogador): goleiro de 27 anos. Formado no Democrata com passagens por Resende e Portuguesa-RJ. Foi contratado neste ano pelo Palmas.

- Marcus Molinari (jogador): atacante de 23 anos. Revelado pelo Villa-Nova-MG, passou por Santos, Tupi e Ipatinga. Também foi contratado nesta temporada.

- Comandante Wagner: piloto da aeronave.

Recebi com enorme tristeza a notícia do acidente que matou o presidente do Palmas, Lucas Meira, 4 atletas e o piloto do avião. É um duro golpe na família do futebol. A toda torcida, parentes, amigos e funcionários do clube, manifesto nossa solidariedade em nome do Corinthians. — Duilio M. Alves (@duiliomalves) January 24, 2021

O Red Bull Bragantino lamenta profundamente o trágico acidente aéreo que vitimou jogadores e presidente do Palmas Futebol e Regatas. Muita força às famílias das vítimas: os atletas Lucas, Guilherme, Ranule e Marcus, o presidente Lucas Meira, e o comandante da aeronave, Wagner. — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) January 24, 2021

O América lamenta o trágico acidente aéreo do @PalmasFutebol, que vitimou o presidente e 4 jogadores, além do piloto da aeronave. Força aos parentes, amigos e torcedores do Palmas! — América FC ✊ (@AmericaMG) January 24, 2021

O Joinville lamenta profundamente o ocorrido com a aeronave que transportava quatro atletas e o presidente da equipe do Palmas. Ficamos todos consternados com a notícia. Nossos corações estão com a família das vítimas e com todos ligados ao clube. Força, @PalmasFutebol! pic.twitter.com/xLSQfnuIUT — JEC (de ) (@jec_online) January 24, 2021

É com profunda tristeza e consternação que a Ponte Preta recebeu a informação do acidente com o avião do Palmas Futebol e Regatas que vitimou os jogadores Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari, além do presidente Lucas Meira e o comandante da aeronave, Wagner. pic.twitter.com/b9AEXbZp1j — A. A. Ponte Preta (de ) (@aapp_oficial) January 24, 2021

O Fluminense Football Club lamenta profundamente o acidente aéreo que vitimou jogadores e presidente do Palmas Futebol e Regatas, além do comandante da aeronave. Toda a força para as famílias, torcida, colegas de equipe e amigos. pic.twitter.com/4WWmzyWj4M — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 24, 2021

O Leão lamenta profundamente o falecimento de quatro jogadores e o presidente do Palmas, time de Tocantins, e o piloto do avião envolvidos em um acidente aéreo. Muita força aos familiares, amigos e torcedores — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 24, 2021

É com profunda tristeza que recebemos a notícia da queda do avião que levava atletas e o presidente do @PalmasFutebol. Infelizmente, sabemos como é este momento de dor insuperável por perdas irreparáveis e gostaríamos que nenhuma outra agremiação tivesse que sentir o mesmo. + — Chapecoense (@ChapecoenseReal) January 24, 2021

O Fortaleza Esporte Clube recebeu com muita tristeza a notícia do acidente aéreo que vitimou fatalmente o presidente do Palmas Futebol e Regatas, Lucas Meira, os atletas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari, e o comandante da aeronave, Wagner. — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) January 24, 2021

O São Paulo FC lamenta profundamente a notícia do trágico acidente aéreo envolvendo o Palmas Futebol e Regatas, do Tocantins. Nossa solidariedade às famílias das vítimas: o presidente Lucas Meira, os atletas Lucas, Guilherme, Ranule e Marcus, e o comandante da aeronave, Wagner. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 24, 2021

O Botafogo lamenta profundamente acidente aéreo envolvendo o Palmas. O clube presta solidariedade aos familiares e amigos das vítimas neste domingo triste para o mundo do futebol. — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 24, 2021

O Inter manifesta pesar pela morte de quatro atletas e do presidente do Palmas. Eles estavam em um avião que caiu neste domingo a caminho de Goiânia, onde o time de Tocantins enfrentaria o Vila Nova. Nosso sentimento aos familiares, amigos e torcida neste momento de dor. — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 24, 2021

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento de quatro atletas do Palmas Futebol e Regatas, Guilherme Noé, Lucas Praxedes, Marcus Molinari e Ranule, do presidente da equipe, Lucas Meira, e do comandante da aeronave, Wagner, vítimas de um acidente aéreo. — Flamengo (@Flamengo) January 24, 2021

O Goiás Esporte Clube lamenta profundamente o acidente ocorrido na manhã deste domingo (24), com o avião da equipe do Palmas, que vitimou o piloto, quatro jogadores e o Presidente do time. Que Deus conforte a familia e amigos! pic.twitter.com/t7uhIfI3cf — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) January 24, 2021

Lamentamos com muito pesar as mortes do presidente Lucas Meira e de quatro jogadores do Palmas, ocorridas hoje por ocasião da queda de um avião. O acidente ocorreu numa pista particular em Luzimangues, Tocantins. Aos familiares e amigos, o mais profundo sentimento do ECV. ✊ — EC Vitória (@ECVitoria) January 24, 2021

O Ceará Sporting Club expressa o mais profundo pesar pelo acidente aéreo ocorrido com a equipe Palmas Futebol e Regatas. Nota de pesar completa: https://t.co/aH0Hq3jy5T#CearáSC pic.twitter.com/HIZ8KvNXyI — Ceará Sporting Club (@CearaSC) January 24, 2021

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense manifesta pesar pela tragédia aérea ocorrida nesta manhã, que vitimou quatro atletas do Palmas, o presidente do clube, Lucas Meira, e o comandante da aeronave. Desejamos forças às famílias, amigos e torcedores neste momento de grande dor. — Grêmio FBPA (@Gremio) January 24, 2021

O Santos FC lamenta profundamente o acidente que causou a morte dos jogadores do @PalmasFutebol Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule, Marcus Molinari, o presidente Lucas Meira e o piloto comandante Wagner. Muita força aos familiares e torcedores neste momento difícil. — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 24, 2021

O Coritiba Foot Ball Club lamenta profundamente o acidente aéreo ocorrido com o presidente do Palmas, quatro atletas e o piloto. Desejamos força aos amigos, torcedores e familiares frente a essa tragédia. — Coritiba (@Coritiba) January 24, 2021

É com imensa tristeza que recebemos a notícia do acidente aéreo envolvendo o presidente e atletas do Palmas Futebol e Regatas. Nossas condolências aos familiares das vítimas e aos torcedores neste momento de dor. pic.twitter.com/CvjQnCFyQN — SE Palmeiras (de ) (@Palmeiras) January 24, 2021

O Athletico lamenta profundamente o acidente aéreo que vitimou quatro jogadores e o presidente do @PalmasFutebol, além do piloto. Nossa solidariedade ao Clube, aos torcedores, amigos e familiares das vítimas nesse momento de luto! pic.twitter.com/oANNDxtRJD — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) January 24, 2021

O Esporte Clube Juventude lamenta o trágico acidente envolvendo o presidente e jogadores do Palmas. O clube presta solidariedade e deseja força aos familiares, amigos e torcedores. — E.C. Juventude (@ECJuventude) January 24, 2021

O Figueirense lamenta profundamente o acidente aéreo ocorrido na manhã deste domingo (25), que vitimou o presidente do Palmas Futebol e Regatas, Lucas Meira, os atletas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari, e o comandante da aeronave, Wagner. pic.twitter.com/nqpv8J8VYw — Figueirense FC (@FigueirenseFC) January 24, 2021

O Centro Sportivo Alagoano lamenta profundamente a tragédia envolvendo o presidente do Palmas Futebol e Regatas, Lucas Meira, os atletas Lucas Praxedes, Guilherme Nóe, Ranule e Marcus Molinari, e o comandante da aeronave, Wagner. Desejamos forças aos amigos e familiares. — CSA (@CSAoficial) January 24, 2021