Aeroporto de Congonhas ganha 'Mural das Copas'

SÃO PAULO - Cenas emblemáticas da história da seleção brasileira começam a decorar, a partir desta terça-feira, um muro com 600 metros de extensão localizando entre as movimentadas avenidas Bandeirantes e Washington Luís. Influenciado pela Copa do Mundo no Brasil, o artista Paulo Consentino desenvolve este projeto, com referências da pop art, em parceria com a Infraero e com o Programa Juventudes, do Sesc Santos, onde jovens de 12 a 17 anos, que participam de oficinas de arte, trabalham ao lado do artista na empreitada.

"Congonhas é um dos aeroportos mais importantes do Brasil. O Mural das Copas terá grande visibilidade pela sua localização privilegiada. É preciso ressaltar o apoio cultural e a sensibilidade da Infraero, que acreditou na proposta em meio a um grande esforço de melhorias em vários aeroportos brasileiros e a parceria com o Sesc, que vai permitir que adolescentes tenham uma experiência intensa de arte, aprendendo um ofício. Esperamos ainda revelar alguns talentos", diz Consentino.

Para a produção da obra, o artista utilizará técnicas de estêncil arte e mural para recriar, a partir de seu traço cenas históricas da seleção brasileira nas Copas do Mundo. Craques como Pelé, Zagallo, Romário, Ronaldo, Garrincha, Gilmar dos Santos Neves, Ronaldinho Gaúcho, Clodoaldo, Rivellino, Taffarel, Marcos e Cafú vão estampar a grande tela ao ar livre. A direção do projeto é co-assinada pela filha do ex-jogador do Santos, Clodoaldo, Simone Tavares de Santana.