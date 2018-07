Aeroporto no Rio será fechado durante sorteio da Copa de 2014

RIO - O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, ficará fechado no sábado, das 14 às 18 horas, para o sorteio de grupos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014. A medida, segundo a Infraero, foi solicitada pelo Comitê Organizador da Copa para não atrapalhar a transmissão do evento pela TV para mais de 200 países. Assim, os 42 voos previstos para o período serão remanejados para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador, na zona norte da cidade.

O sorteio das Eliminatórias, previsto para começar às 15 horas, na Marina da Glória, na zona sul do Rio, será o primeiro evento oficial da Copa de 2014 e atrairá cerca de 700 pessoas para a cidade, entre jornalistas, técnicos e delegações de outros países. O presidente da Fifa, Joseph Blatter, já chegou nesta segunda-feira ao Brasil, após assistir à final da Copa América, no último domingo, na Argentina.

Contando apenas o staff da Fifa, são 150 pessoas que estarão no Rio durante a semana - todas ficarão hospedadas no Hotel Windsor Atlântica, em Copacabana. Enquanto isso, os hotéis Sofitel e Copacabana Palace receberão boa parte das delegações de outros países.

O evento, segundo o presidente da seção fluminense da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-RJ), Alfredo Lopes, causou um impacto pontual na hotelaria da cidade. "São cinco ou seis hotéis que concentrarão essas pessoas, principalmente na zona sul", explicou.

Ao todo, 162 seleções participarão do sorteio, que não inclui a América do Sul, já que as Eliminatórias são disputadas em dois turnos, e não em grupos.

Até agora, confirmaram presença representantes de 106 associações e 38 treinadores, entre eles o campeão e o vice da última Copa: Vicente Del Bosque, da Espanha, e Bert Van Marwijk, da Holanda. Há também técnicos de seleções menos expressivas, como Sudão (Ahmed Abdalla), Liechtenstein (Hans-Peter Zaug)e Nicarágua (Enrique Lena Leon).

Muitos dos visitantes internacionais já estão no Rio, mas a maioria chegará a partir de quinta-feira. Na sexta, haverá um seminário promovido pela Fifa para todas as associações participantes.

Enquanto isso, a segurança, coordenada pelo Ministério da Justiça, ficará a cargo das Polícias Federal, Civil e Militar, sendo que será utilizado boa parte do aparato montado para os Jogos Mundiais Militares, encerrados no último domingo no Rio.