Aeroporto prepara esquema especial para desembarque do Corinthians

SÃO PAULO - O Aeroporto Internacional de Guarulhos divulgou nesta sexta-feira nota a respeito do desembarque do Corinthians marcado para a próxima terça-feira, dia 18, depois da grande final do Mundial de Clubes da Fifa, no Japão. Segundo a assessoria do aeroporto, a delegação alvinegra não desembarcará por nenhuma das saídas convencionais do local. Um portão especial será reservado para que os jogadores e a comissão técnica se desloquem após a saída do avião. A ideia é evitar possíveis tumultos de torcedores.

Marcelo de Andrade, assessor de imprensa de Cumbica, informou que a estratégia ainda será mais bem definida. "O esquema de segurança ainda está sendo estudado e montado, e não depende do resultado do jogo de domingo", garante. O organizadores do aeroporto trabalham com a possibilidade de nova invasão corintiana ganhando ou perdendo do Chelsea. A chegana em São Paulo está prevista para as 7h da manhã.

No embarque para o Japão, há duas semanas, cerca de 15 mil corintianos foram até o aeroporto para acompanhar a despedida da equipe do Brasil. A festa foi grande. Em caso de derrota, talvez o público seja menor. Tão logo desembarcam no País, a delegação corintiana já estará de férias, e a maioria só deve se reapresentar na segunda semana de janeiro. Haverá um escalonamento na retomada dos trabalhos em 2013.

Confira a nota na íntegra:

"A Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos informa que está planejando, em parceria com a Força Aérea Brasileira, Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Receita Federal, a Prefeitura e a Guarda Municipal de Guarulhos, um esquema especial para o desembarque da delegação do Sport Club Corinthians Paulista na terça-feira, 18 de dezembro.

Desta forma, o desembarque do Corinthians no aeroporto não se dará pelos terminais de passageiros, não havendo possibilidade de contato com os jogadores no saguão do aeroporto."