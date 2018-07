Aeroporto prepara esquema para desembarque corintiano

Segundo a concessionária, o esquema está sendo planejado em conjunto com a Força Aérea Brasileira, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Receita Federal, a Prefeitura e a Guarda Municipal de Guarulhos. E será implantado independente do resultado do jogo de domingo, quando o Corinthians fará a final contra o Chelsea, a partir das 8h30 (horário de Brasília), em Yokohama, no Japão.

Apesar do esquema especial ainda estar sendo estudado, já foi definido que o desembarque corintiano não acontecerá pelos terminais de passageiros, evitando a passagem da delegação pelo saguão do aeroporto e sem afetar diretamente os demais usuários do local. Assim, após a aterrissagem do avião e os trâmites necessários, o ônibus com o time do Corinthians deve sair pelo portão perto da Base Aérea, no início da rodovia Hélio Smidt.