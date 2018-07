AFA anuncia amistoso entre Brasil e Argentina para 9 de junho

SÃO PAULO - A Federação Argentina de Futebol (AFA) anunciou por meio de seu site oficial que a seleção portenha enfrentará o Brasil em um amistoso organizado nos Estados Unidos, no dia 9 de junho. A partida seria disputada no estádio MetLife, em Nova Jersey, mas pelo menos por enquanto não foi confirmada pela CBF.

O duelo marcaria o reencontro de Neymar e Messi dentro dos campos e seria a chance da equipe de Mano Menezes conquistar mais um grande resultado sobre o histórico rival. Uma vitória diante dos argentinos poderia, inclusive, amenizar as duras críticas que o treinador vem sofrendo e auxiliar no entrosamento da equipe.

O último encontro entre as duas seleções aconteceu no Superclássico das Américas, quando os dois times se enfrentaram em duas ocasiões. O jogo realizado na Argentina terminou em um empate sem gols, enquanto o disputado em Belém, no Pará, acabou com uma vitória por 2 a 0 dos brasileiros com belas apresentações de Neymar e Lucas.

Além do amistoso com o Brasil, a Argentina também medirá forças com a Arábia Saudita, no dia 14 de novembro. A partida seria disputada em Riyahd. Já a seleção nacional voltará a campo em fevereiro, contra um adversário não definido. Segundo a Fifa, os brasileiros enfrentarão o Egito, no Cairo, mas a informação também não foi confirmada pela CBF.