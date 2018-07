AFA confirma que não houve antidoping na repescagem para Copa de 94

BUENOS AIRES - A Associação de Futebol da Argentina (AFA) confirmou nesta terça-feira as declarações de Diego Maradona de que não foram feitos testes antidoping na partida da seleção argentina contra a Austrália, em 1993, pela repescagem das eliminatórias da Copa do Mundo dos Estados Unidos.

A AFA, porém, saiu em defesa dos jogadores. Em nota, com o título "A honra de todos está salva", a entidade argumentou que naquela época não eram exigidos exames antidoping em partidas das eliminatórias. Os testes seriam obrigatórios apenas para jogos da Copa do Mundo. Ainda segundo a AFA, todos os jogadores da equipe seguiram as regras da época

A nota é uma resposta às declarações de Maradona, que insinuou na semana passada que ele e seus companheiros de time jogaram dopados contra a Austrália. A AFA, porém, não citou o ídolo argentino e nem rejeitou a suspeita de doping. Mas confirmou o que o ex-jogador havia dito sobre a ausência de testes após o jogo.

Em entrevista polêmica, Maradona afirmara que os jogadores receberam um café "batizado" antes de entrar em campo. "O que acontece é que para jogar com a Austrália te davam um café ''veloz''. No café punham algo e por isso corríamos mais", declarara.

Julio Grondona, presidente da AFA, já havia confirmado a falta de exames antidoping na semana passada. Segundo, seria resultado de um acordo prévio com a Austrália. Contudo, o presidente da Federação australiana, Ian Holmes, negou qualquer acerto entre as duas seleções.

A Argentina acabou vencendo a Austrália na repescagem e garantiu a classificação para disputar a Copa do Mundo de 1994, na qual Maradona deu positivo em exame antidoping realizado após partida contra a Nigéria. Sem o astro, a equipe sul-americana foi eliminada pela Romênia nas oitavas de final. Já Maradona foi suspenso por 15 meses pela Fifa.