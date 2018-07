AFA decide manter torcedores visitantes sem acesso a estádios

BUENOS AIRES - A Associação de Futebol Argentino (AFA) decidiu na tarde desta terça-feira, que torcedores visitantes continuarão longe dos estádios do país. O Comitê Executivo da entidade, que congrega representantes de clubes argentinos, se reuniu com autoridades dos órgãos de segurança e optou por manter a determinação pelo menos até o fim do campeonato nacional deste ano. As informações são do jornal Continental.

Com a manutenção da medida, o clássico entre River Plate e Boca Juniors, que será disputado no Estádio Monumental de Nuñez daqui a duas semanas, terá apenas torcedores do time da casa. Na província de Santa Fé, o secretário de coordenação de segurança em eventos esportivos, Pablo Farias, disse ao jornal argentino que "sem mudanças substanciais, é preferível que permaneça assim (sem torcidas visitantes)". A preocupação do secretário é em relação ao clássico entre Rosario Central e Newell's Old Boys, times da região de Santa Fé que se enfrentam no dia 20 de outubro.

A proibição de torcidas visitantes em estádios da Argentina entrou em vigor após a morte de um torcedor do Lanús no Estádio Ciudad de La Plata em junho, durante partida com o Estudiantes. Cerca de um mês depois, uma briga interna de uma torcida do Boca Juniors deixou dois mortos em uma região próxima ao Estádio Nuevo Gasómetro, antes de partida com o San Lorenzo.