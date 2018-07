AFA descarta liberar torcidas visitantes em jogos do Argentino

A possibilidade de torcedores de clubes visitantes voltarem aos estádios no Campeonato Argentino ainda neste ano parece muito distante, avisou o presidente da Associação de Futebol Argentino (AFA), Luis Segura.

"Eu não acho que neste ano possa voltar o público visitante", disse o dirigente, contrariando declaração do prefeito de La Plata, Pablo Bruera, que horas antes havia afirmado que no final de setembro ocorreria um retorno parcial aos estádios dos torcedores visitantes em ao menos uma partida, o clássico entre Estudiantes e Neweel''s Old Boys.

"Por exemplo, foi dito que iria começar esse retorno com Estudiantes x Newell''s, na 26ª rodada em La Plata, mas não há absolutamente nada a esse respeito", acrescentou Segura.

Uma decisão sobre a volta dos torcedores visitantes aos estádios depende da AFA ou dos governos nacional e das províncias, e não de uma prefeitura.

O acesso de torcedores visitantes está proibido há mais de dois anos por questões de segurança. Depois de vários episódios de violência nos estádios, o estopim para a proibição foi a morte de um torcedor do Lanús em 10 de junho de 2013, em meio a incidentes durante uma partida em La Plata, contra o mandante Estudiantes.

Os torcedores visitantes podem acompanhar as partidas da Copa Argentina, que reúne clubes de todas as divisões do futebol nacional, sendo disputada em sistema eliminatório com jogos únicos.