AFA divulga escalação sem Messi e astro poderá voltar a desfalcar Argentina

Depois de ter na última segunda-feira a sua escalação confirmada pelo técnico Jorge Sampaoli, Lionel Messi voltou a ser visto como uma possível desfalque para o amistoso que a Argentina fará às 16h30 (de Brasília) desta terça, contra a Espanha, no estádio Wanda Metropolitano, em Madri, palco do confronto de preparação para a Copa do Mundo de 2018.

A possibilidade de o astro virar baixa ou ficar como opção de banco no duelo passou a ser novamente cogitada depois que a Associação de Futebol Argentino (AFA) publicou nesta terça, em seu site oficial, uma provável escalação da equipe nacional sem a presença do atacante do Barcelona.

Em reportagem de apresentação do amistoso contra os espanhóis, a entidade exibiu uma formação na qual Cristian Pavón faz dupla de ataque com Gonzalo Higuaín, à frente de um meio-campo com Javier Mascherano, Éver Banega, Giovani Lo Celso e Maximiliano Meza.

Caso não seja escalado e até deixe de ser utilizado no decorrer da partida contra a Espanha, Messi desfalcaria a Argentina pelo segundo amistoso consecutivo, pois já ficou fora da vitória por 2 a 0 sobre a Itália, na última sexta-feira, em Manchester, onde foi poupado por precaução devido a dores musculares.

O astro, porém, treinou com o grupo da seleção argentina no domingo e na segunda-feira, quando acabou sendo confirmado diante dos espanhóis por Sampaoli, que disse acreditar que o atacante não teria "qualquer problema para jogar". "Se houver qualquer risco, Leo nos diria. No dia anterior ao jogo com a Itália, ele nos disse que não estava bem para jogar e não jogou", afirmou o comandante em entrevista coletiva.

Nesta terça-feira pela manhã, porém, veículos da imprensa argentina divulgaram a informação de que Messi voltou a reclamar de dores e estaria com uma contratura muscular na perna direita. O jornal Clarín, um dos principais do país, já até cravou que o atacante está fora da partida contra a Espanha.

A Argentina vai integrar o Grupo D na Copa do Mundo da Rússia e estreará contra a Islândia, no dia 16 de junho, em Moscou. No mesmo dia, o confronto entre Croácia e Nigéria fechará a primeira rodada desta chave.