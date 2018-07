AFA diz que ainda não iniciou negociação para contratar substituto de Sampaoli

A Associação de Futebol Argentino (AFA) revelou nesta quarta-feira que ainda não iniciou negociação para contratar o futuro substituto do técnico Jorge Sampaoli, demitido no domingo. A entidade evitou apontar um prazo para a definição do novo treinador da seleção argentina.

"Após a saída de Jorge Sampaoli, a AFA informa que ainda não iniciou nenhum tipo de gestão e nem começou diálogo com nenhum treinador", registrou a AFA, em comunicado. "No próximo dia 31 de julho, na reunião do Comitê Executivo, a direção vai avaliar os passos a seguir."

Sampaoli deixou o cargo de treinador da seleção argentina no domingo em "acordo mútuo" com a direção da AFA. Ele foi demitido em razão da fraca campanha da equipe na Copa do Mundo da Rússia. Os argentinos foram eliminados nas oitavas de final pela França, que viria a ficar com o título.

O time vinha de uma campanha irregular nas Eliminatórias Sul-Americanas, com classificação somente na última rodada. E atuações aquém do esperado na fase de grupos, com apenas uma vitória, além de um empate e uma derrota. A saída de Sampaoli acabou sendo anunciada no dia da final do Mundial.

A AFA não revelou detalhes sobre o acerto sobre a rescisão de contrato. Em crise com os jogadores da seleção argentina ainda durante a Copa, Sampaoli teria permanecido no comando da equipe, segundo a imprensa argentina, por causa do alto valor de sua multa rescisória, de US$ 20 milhões (cerca de R$ 77 milhões).

Com o anúncio, teve início as especulações sobre o nome do substituto do treinador. Diego Simeone, Ricardo Gareca, Marcelo Gallardo, Maurício Pochettino e José Pekerman, atual treinador da Colômbia, foram alguns dos nomes aventados pela imprensa local nos últimos dias.