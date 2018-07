AFA faz parceria na Espanha para capacitar jogadores argentinos na Europa

Pensando no futuro, a Associação de Futebol Argentino (AFA) quer criar um centro de capacitação e treinamento de jogadores na Europa. A ideia é tornar o Marbella Football Center, na Espanha, como futura referência da entidade argentina no Velho Continente.

Para tanto, o presidente da entidade, Claudio Tapia, esteve em reunião com representantes do centro nesta segunda e terça-feira. Ele visitou as instalações do local, onde pretende formar o centro de capacitação argentina, uma "sede de recrutamento e treinamento" na Europa.

Segundo a AFA, a criação da sede depende de um "convênio de colaboração" com centro de Marbella. E a principal função do local será "captar, assessorar e dar treinamento à jovens promessas argentinas que residam" na Europa. A entidade não revelou quando a parceria será selada.

Se o acordo sair, a seleção argentina vai ganhar uma sede fixa em solo europeu para utilizar a qualquer momento em períodos de preparação para diversas competições. E poderá atender todas as equipes de base do país.

A medida servirá não apenas para dar apoio aos jogadores argentinos na Europa. Ao mesmo tempo, a AFA quer evitar que jovens talentos fiquem desamparados no continente, o que facilitaria um processo de naturalização em outros países, algo que quase aconteceu, por exemplo, com Lionel Messi na própria Espanha.

O centro de Marbella é localizado a 60 quilômetros da cidade de Málaga, uma das maiores da Espanha. O local conta com quatro campos de futebol, com capacidade para dois times de 11 jogadores; dois campos com equipes de nove atletas cada; um ginásio, vestiários "de primeiro nível", segundo a AFA.