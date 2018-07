Afastado, Alex Silva rescinde contrato com o Flamengo O zagueiro Alex Silva acertou sua rescisão contratual com o Flamengo e está livre para negociar com outro clube. O anúncio oficial deve ser feito até esta terça-feira, depois da assinatura dos papéis. O jogador tinha contrato até julho de 2014 e abriu mão de metade dos salários que lhe seriam pagos até lá, R$ 3,3 milhões. Ele vai receber R$ 1,6 milhão em 10 meses.