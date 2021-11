Afastado do Barcelona por arritmia cardíaca, Agüero agradece apoio em vídeo: 'Hora de esperar'

O atacante argentino Sergio Agüero foi às redes sociais do Barcelona para atualizar os fãs sobre o seu estado de saúde. O jogador de 33 anos, que está afastado por causa de uma arritmia cardíaca, gravou um vídeo já fora do hospital onde aparece sorridente e afirma que é momento de "esperar" por novidades.

"Olá, culés! Mandando um grande abraço a todos. Obrigado pelas mensagens de ânimo e apoio. Agora é hora de esperar por um tempo e teremos novidades. Um abraço a todos!", disse o jogador.

Agüero foi internado após se sentir mal durante a partida contra o Deportivo Alavés, no domingo. O atacante foi substituído ainda no primeiro após reclamar de dores no peito e foi encaminhado para o hospital antes mesmo do fim da partida, onde permaneceu internado até segunda-feira.

De acordo com um comunicado oficial do Barcelona, o jogador passou por uma série de exames e avaliações médicas, além de tratamentos "terapêuticos e diagnósticos". O atleta precisará ficar afastado dos gramados por pelo menos três meses para que o retorno aos campos seja avaliado da melhor maneira.

Ídolo do Manchester City, Agüero deixou a equipe inglesa após 10 anos e assinou com o Barcelona nesta temporada. Pelo time espanhol, o argentino demorou para estrear e fez apenas quatro jogos oficiais antes do incidente de domingo.

Problemas cardíacos têm chamado cada vez mais a atenção do mundo do futebol. Atletas passam por avaliações frequentes para que nada passe despercebido. O caso mais recente, envolvendo o jogador Christian Eriksen, durante o jogo entre Dinamarca e Finlândia pela Eurocopa, acendeu sinal de alerta nos clubes europeus e todos os exames foram retomados com perfil criterioso.