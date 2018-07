Afastado da França, Benzema parabeniza jogadores pelo título mundial

Afastado da seleção da França desde dezembro de 2015 por se envolver em uma polêmica com o meia Mathieu Valbuena, o atacante Karim Benzema usou as redes sociais para dar parabéns aos jogadores franceses pela conquista do bicampeonato mundial neste domingo com a vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, em Moscou.

"Parabéns, pessoal. Muito bem! Campeões do mundo", publicou o atacante do Real Madrid em seu perfil no Instagram. Benzema foi acusado de chantagear o companheiro Valbuena por causa de um suposto vídeo íntimo do meia e chegou a ser detido e impedido de se aproximar dele.

Felicitation les gars!!! Well done. World champs Uma publicação compartilhada por Karim Benzema (@karimbenzema) em 15 de Jul, 2018 às 10:14 PDT

Benzema foi liberado, mas nunca mais voltou a vestir a camisa francesa. Na época, o técnico Didier Deschamps ficou ao lado de Valbuena, que, contudo, também passou a ser preterido pelo treinador. Além do Mundial da Rússia, a dupla também ficou fora da disputa da Eurocopa, em casa, em 2016.

Valbuena também comemorou a conquista dos companheiros. "Que sentimento excepcional, faltam palavras... Campeões mundiais", escreveu no Instagram o jogador do Fenerbahçe, da Turquia.

Frank Ribery foi outro personagem que deixou a seleção francesa pela porta de trás a desejar parabéns aos jogadores pelo título na Rússia. "Que desempenho... Parabéns, França", postou o jogador do Bayern de Munique, que anunciou a sua aposentadoria da seleção em 2014. Ele cogitou rever a decisão tempos depois, mas nunca mais foi convocado.