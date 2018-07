Afastado desde outubro, Leonardo Silva volta ao Atlético-MG no clássico

O zagueiro Leonardo Silva será a novidade do Atlético-MG para o clássico mineiro desta quarta-feira, contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela primeira rodada da Copa da Primeira Liga. O duelo será o primeiro em quatro anos com a torcida dividida no estádio.

Léo Silva não atua pelo Atlético desde o dia 19 de outubro, quando sofreu lesão na coxa direita. Ele desfalcou a equipe diante do América de Teófilo Otoni, no domingo, deixando para voltar no clássico.

Apesar do retorno do defensor, o técnico Roger Machado tem uma ampla lista de desfalques, com o goleiro Victor, o zagueiro Erazo, o volante Lucas Cândido e o atacante Robinho machucados, além do atacante Fred, que está suspenso por sua expulsão no torneio do ano passado. Luan, com dores no joelho, também foi vetado.

Já o Cruzeiro tem praticamente a mesma lista de relacionados de sua estreia no Campeonato Mineiro, sábado, contra o Villa Nova - só o meia Alex fica fora. Dos reforços, só vão para o clássico o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, o zagueiro Kunty Caicedo e o volante Hudson.

O meia Thiago Neves e o lateral-esquerdo Fabrício ainda não foram inscritos no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O goleiro Fábio e o zagueiro Dedé, assim como os jovens Lucas Ventura, Marcos Vinícius e Judivan se recuperam de lesão.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS PELO CRUZEIRO:

Goleiros: Lucas França e Rafael;

Laterais: Bryan, Diogo Barbosa, Ezequiel e Mayke;

Zagueiros: Kunty Caicedo, Léo e Manoel;

Meio-campistas: Ariel Cabral, De Arrascaeta, Elber, Henrique, Hudson, Lucas Romero, Rafinha e Robinho;

Atacantes: Alisson, Raniel, Rafael Sóbis e Ramón Ábila.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS PELO ATLÉTICO-MG:

Goleiros: Uilson e Giovanni;

Laterais: Marcos Rocha, Carlos César, Fábio Santos, Danilo e Patric;

Zagueiros: Gabriel, Leonardo Silva, Felipe Santana e Jesiel;

Meio-campistas: Rafael Carioca, Yago, Ralph, Cazares, Otero, Maicosuel e Carlos Eduardo;

Atacantes: Lucas Pratto, Clayton, Rafael Moura, Carlos e Hyuri.