Uefa suspende zagueiro francês do Liverpool por 30 dias após doping

O zagueiro Mamadou Sakho, do Liverpool, foi provisoriamente suspenso por 30 dias pela Uefa, nesta quinta-feira, depois de ter testado positivo em um exame antidoping realizado após partida válida pela Liga Europa, disputada no mês passado, contra o Manchester United.

No último final de semana, o jogador já havia sido afastado pelo clube inglês, que tomou a decisão após saber que o mesmo já estava sendo investigado pela entidade que controla o futebol europeu. E a punição anunciada nesta quinta aconteceu depois que o jogador não pediu a análise de um amostra B (contraprova) do exame antidoping, informou o organismo. "A Uefa suspendeu provisoriamente o jogador por 30 dias até que uma decisão seja tomada pelo Comitê de Controle, Ética e Disciplina da Uefa", avisou em um comunicado.

Sakho marcou um dos gols do Liverpool na vitória por 4 a 3 sobre o Borussia Dortmund, pelas quartas de final da Liga Europa, resultado que classificou o time para as semifinais, diante do Villarreal, rival que receberá o time inglês nesta quinta-feira, na Espanha, no confronto de ida do mata-mata por uma vaga na decisão.

A substância encontrada no exame antidoping não foi revelada, mas a imprensa europeia afirma que se trata de um produto para queimar gordura, detectado no exame feito em 17 de março, após o jogo pelas oitavas de final do torneio continental.

Após ser afastado, o defensor francês ficou fora da partida contra o Newcastle, no último sábado, pelo Campeonato Inglês, depois de o Liverpool ter sido informado apenas na última sexta-feira sobre a investigação envolvendo o jogador. E o clube determinou em seguida que ele só voltará a atuar pela equipe quando este caso estiver encerrado.

Curiosamente, no último sábado Sakho foi substituído na equipe contra o Newcastle por Kolo Touré, que foi suspenso por seis meses pela Associação de Futebol da Inglaterra em 2011, quando jogava pelo Manchester City, por um caso de doping envolvendo também o uso de substância para controle de peso.

Caso receba a mesma punição de Touré, o atleta estará fora da Eurocopa, marcada para acontecer entre 10 de junho e 11 de julho, na França. A Uefa será a responsável por tomar uma decisão sobre Sakho pelo fato de que o caso de doping ocorreu em uma partida válida por uma competição organizada pela entidade.

Desta forma, Sakho seria mais uma baixa confirmada pela França, que já não contará com o atacante Karim Benzema, afastado após a explosão de um caso de chantagem envolvendo um vídeo de uma relação sexual de Mathieu Valbuena, seu companheiro na seleção. Com 28 jogos pela França, o zagueiro teve o seu ponto alto na equipe ao marcar dois gols na vitória por 3 a 0 sobre a Ucrânia, em novembro de 2013, que garantiu a classificação dos franceses para a Copa do Mundo de 2014.