Afastado dos jogos do Grêmio, Luan faz trabalhos físicos separado do elenco

Afastado por tempo indeterminado das partidas do Grêmio, em decisão anunciada na última sexta-feira pelo técnico Renato Gaúcho, o atacante Luan treinou nesta segunda-feira separado do elenco, que se reapresentou em atividade realizada à tarde no CT Luiz Carvalho visando o duelo contra o Rosario Central, da Argentina, na quarta, às 21h30, na arena gremista, pelo Grupo H da Copa Libertadores.

O jogador precisará cumprir um cronograma de treinamentos específicos até readquirir a condição física, que piorou no decorrer deste início de temporada depois que ele precisou se recuperar de uma lesão na sola do pé nos últimos meses de 2018.

Luan treinou nesta segunda-feira sob orientação do preparador Rogério Dias e também se exercitou na academia. Neste mesmo local, os titulares que venceram o São Luiz por 3 a 0, no último domingo, pela semifinal do Campeonato Gaúcho, fizeram um trabalho regenerativo, sendo que alguns destes atletas também precisaram cumprir parte deste processo de reabilitação física no gramado.

Ainda sem previsão de quando poderá ficar novamente à disposição de Renato Gaúcho para as partidas do Grêmio, Luan deve ser a única baixa do Grêmio para a partida contra o Rosario na quarta-feira. Ainda não se sabe, porém, qual a formação titular que será escolhida pelo treinador após o time ter sido derrotado por 1 a 0 pela Universidad Católica, na última quinta, no Chile, pela rodada passada da Libertadores.

Com apenas um ponto somado em três partidas, o time gremista precisa vencer para não correr o risco de ser eliminado com duas rodadas de antecedência, pois o Libertad, do Paraguai, lidera a chave com nove pontos e a Católica, no segundo lugar, já somou seis. Essas duas equipes se enfrentam na quarta-feira, em Santiago, e uma vitória dos donos da casa obrigará o Grêmio a chegar aos quatro pontos para se manter com chances de classificação às oitavas de final nas duas jornadas finais deste grupo.

De olho nas opções do elenco para o duelo com o Rosario, Renato teve uma conversa com os jogadores considerados titulares antes de dirigir um treino coletivo, que contou com os atletas hoje considerados reservas atuando contra uma equipe que mesclou integrantes do chamado grupo de transição da base para o profissional do clube com outros nomes do elenco principal.

O primeiro destes times foi escalado por Renato com Breno; Galhardo, Rômulo, Rodrigues e Darlan; Thaciano e Michel; Montoya, Diego Tardelli e Pepê; Felipe Vizeu. E esta equipe venceu a etapa inicial deste coletivo por 3 a 0, com gols de Tardelli, Montoya e Pepê. No segundo tempo da atividade, Vico descontou o placar pela outra formação.