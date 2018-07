Afastado, Lúcio fica fora da lista do São Paulo na Copa Sul-Americana

SÃO PAULO - Afastado por Paulo Autuori, Lúcio não faz mesmo parte dos planos de Muricy Ramalho. O defensor, pentacampeão mundial com a seleção brasileira, é a única ausência sentida na lista de 30 jogadores inscritos pelo São Paulo na Copa Sul-Americana. A equipe estreia na competição quinta-feira, contra a Universidad Católica, no Morumbi.

Atual campeão, o São Paulo enviou nesta terça-feira à Conmebol a lista de inscritos para a competição e incluiu no lugar de Lúcio o também zagueiro Roger Carvalho, que foi anunciado como reforço nesta terça-feira. O defensor, que está machucado e na previsão otimista só deve jogar em dezembro, usará a camisa 3 que era de Lúcio.

Dos jogadores do elenco, só ficaram fora da lista o goleiro Léo, terceiro reserva, o atacante Régis, que veio das categorias de base e ganha experiência treinando com o elenco, e o lateral-esquerdo Thiago Carleto, que está machucado e só volta no ano que vem. Por outro lado, o atacante Silvinho, que negocia com o Bahia para ser emprestado, foi inscrito.

O São Paulo, por conta do sorteio, fará sempre a primeira partida em casa nos mata-matas da Sul-Americana. Para contar com o apoio da torcida, a diretoria decidiu manter a arquibancada amarela a R$ 10, mas cobra R$ 20 pelos demais setores de arquibancada. No Brasileirão qualquer ingresso no anel superior custa R$ 10.

LISTA DE INSCRITOS E NUMERAÇÃO

1-Rogério Ceni

2-Rafael Toloi

3-Roger Carvalho

4-Antonio Carlos

5-Wellington

6-Clemente Rodríguez

7-Rodrigo Caio

8-Paulo Henrique Ganso

9-Luis Fabiano

10-Jadson

11-Ademilson

12-Denis

13-Paulo Miranda

14-Edson Silva

15-Denilson

16-Reinaldo

17-Osvaldo

18-Maicon

19-Aloísio

20-Lucas Evangelista

21-Welliton

22-Silvinho

23-Douglas

24-Lucas Silva

25-Fabrício

26-Mateus Caramelo

27-Lucas Farias

28-João Schmidt

29-Negueba

30-Renan Ribeiro