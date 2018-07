Afastado por lesão, Montillo diz que vai devolver salários ao Botafogo

O meia Walter Montillo foi contratado pelo Botafogo para ser o grande nome do clube nesta temporada, mas até agora as coisas não saíram como planejado. Prejudicado pelos problemas físicos, o jogador não conseguiu ter uma sequência de jogos este ano e já está afastado há quase dois meses por causa de lesões musculares. Diante das críticas que começam a surgir de parte da torcida, ele prometeu devolver os salários pagos pelo clube neste período.

"Com o respeito que eu sempre trato e tratei na minha vida inteira as pessoas, se tanto preocupa o dinheiro do clube, fiquem tranquilos que eu nunca roubei e nunca vou fazer isso. O dinheiro desses dois meses em que eu fiquei, infelizmente, machucado e trabalhando a cada dia para poder voltar já está combinado com o presidente do clube que eu vou devolver. Às vezes, seria bom se informar um pouco para não falar mal de alguém que nem sequer conhece", escreveu em sua página no Instagram.

Montillo já havia pedido que os salários não fossem pagos pelo Botafogo durante seu afastamento, mas o presidente Carlos Eduardo Pereira negou. Só que diante do prolongamento deste período longe dos gramados, o argentino garantiu que chegou a um acordo para devolver os vencimentos, que chegariam a R$ 400 mil por mês.

"Eu estou aqui para somar e ajudar, sou um agradecido por defender o Botafogo e sei que com trabalho e dedicação eu vou passar por cima desta etapa. Xingar de um sofá é muito fácil. O Botafogo está por cima de todos nós. Aceito todo tipo de críticas, mas quando falam que eu estou roubando, não. Tudo o que eu ganhei na minha vida foi trabalhando", completou.

Este já é o segundo afastamento considerável de Montillo no Botafogo, em cinco meses de trajetória. Quando esteve em campo, o desempenho também foi abaixo do esperado, o que aumentou as críticas de parte da torcida. Mas o retorno parece estar perto. O jogador já voltou a trabalhar no gramado, mostrou evolução e deve vestir novamente a camisa alvinegra em breve.