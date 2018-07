Afastado, Vitor Bueno 'vira' torcedor do Santos e espera voltar mais forte

O meia Vitor Bueno vive uma rotina bem diferente no Santos nas últimas semanas. Com uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, sofrida no início de julho, ele precisou passar por cirurgia só retornará aos gramados em 2018. Diante dessa situação difícil, se esforça para voltar mais forte.

"É uma situação nova, um período complicado, mas não deixa de ser um aprendizado, com lições que vou levar para a vida toda. Estou focado na recuperação para voltar o melhor possível", afirmou Vitor Bueno em entrevista à Santos TV, o canal de vídeos no YouTube do clube.

Enquanto se recupera, Vitor Bueno virou torcedor, a ponto de até ter sido visto recentemente acompanhando no estádio um jogo do time B do Santos. O jogador revela que a "nova função" não lhe agrada, mas também é importante para suportar a rotina de trabalhos no departamento médico do clube.

"Não jogar e assistir pela TV é muito complicado. Quando você sabe que não pode estar lá, brigando pelo espaço é muito difícil. Não ver a grama e ficar aqui é complicado. Chego cedo (no CT) e só vou embora quando está escurecendo", disse.

Nesta quarta-feira, Vitor Bueno voltará a acompanhar o Santos pela TV nesta quarta-feira, no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, contra o equatoriano Barcelona, em Guayaquil. E ele tem participação importante na campanha do time, com três gols marcados em seis jogos, todos na fase de grupos.

Para ele, o mais especial saiu diante do The Strongest, na Bolívia, quando o time arrancou o empate por 1 a 1 e avançou às oitavas de final da Libertadores. "Está marcado como o jogo da classificação. Estávamos com um a menos e foi uma verdadeira batalha", concluiu Vitor Bueno.