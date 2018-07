Afeganistão disputa e vence jogo no país após dez anos

CABUL - O Afeganistão realizou seu primeiro compromisso internacional no país nos últimos dez anos nesta terça-feira, com a sua seleção vencendo o Paquistão por 3 a 0, diante de um público de 6 mil pessoas em Cabul. O amistoso recebeu o nome de "Jogo da Amizade".

O primeiro gol da partida, realizada no recém-construído estádio da Federação de Futebol do Afeganistão, foi marcado por Sanjar Ahmadi aos 20 minutos. Harash Atefi ampliou a vantagem 12 minutos depois, e Marouf Mohammadi definiu o triunfo por 3 a 0 aos 26 minutos do segundo tempo.

O esquema de segurança foi grande antes e durante a partida, com policiais e membros do exército fortemente armados, além de terem criado um cordão de isolamento ao redor do estádio. Algumas mulheres acompanharam o jogo em um setor separado do estádio, uma presença rara no Afeganistão.

O amistoso foi o primeiro entre os dois países no Afeganistão em 36 anos. Além disso, o país não sediava uma partida da sua seleção desde que os afegãos bateram o Turcomenistão por a 1 a 0 em 2003. O futebol vem sendo retomado no Afeganistão, que no ano passado organizou um campeonato nacional, que foi vencido pelo Toofaan Harirod.