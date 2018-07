Afeganistão e Mianmar definem palcos neutros de jogos das Eliminatórias da Copa

Na avaliação da entidade, o Afeganistão é inseguro para receber um duelo das Eliminatórias da Copa por questões de segurança. Assim, agora ficou definido que o jogo contra a Síria vai ser em 11 de junho, em Meshed.

Já a seleção de Mianmar está impedida de sediar jogos das Eliminatórias da Copa por causa de uma decisão do Comitê Disciplinar da Fifa em razão de atos de violência da torcida em duelo pelo torneio classificatório do Mundial de 2014, disputado em Rangum.

Diante disso, Mianmar optou por levar para a Tailândia o duelo com a Coreia do Sul. O confronto está marcado para 16 de junho e será realizado no Estádio Nacional Rajamangala, em Bangcoc.

O Iêmen, também considerado inseguro para receber partidas de seleções, definiu anteriormente, onde mandará dois jogos como mandante nas Eliminatórias Asiáticas. Os duelos com a Coreia do Norte, em 11 de junho, e a seleção das Filipinas, no 16, serão em Doha, no Catar.