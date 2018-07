Afellay assina até 2015 e veste camisa 20 do Barcelona

"Fico feliz por fazer parte da família do melhor clube do mundo", ressaltou o jogador, que vestiu a camisa 20 do Barcelona em sua apresentação oficial, na qual ele desejou um feliz Natal a todos os presentes.

"Lutarei com orgulho e respeito com a camisa do Barcelona. O Barça é mais que um clube", disse Afellay, que festejou a conversa que teve com o técnico Josep Guardiola, a qualificando como "muito positiva". Ele ainda deixou claro que precisará de tempo para se adaptar "ao time e ao seu (estilo de) jogo".

Afellay também encarou com naturalidade o fato de que precisará lutar muito para conseguir um lugar no estrelado meio-campo do Barcelona. "Isso é normal em um clube como este, onde há tantos jogadores de qualidade", disse o atleta, garantindo que irá "lutar por uma posição".

O novo reforço ainda assegurou que pode desempenhar qualquer função que Guardiola quiser. "Não me importa onde jogue. Onde me diga ''o mister'', eu o farei da melhor forma possível", prometeu.

Afellay também ressaltou que ir para o Barcelona foi a realização de um sonho que ele tinha desde criança. "Todos sabemos que é a equipe que melhor joga futebol. Quando me fizeram a proposta eu nem pensei: apenas disse sim."

Já ao falar sobre a tradição do Barcelona de contratar jogadores holandeses, iniciada com o ídolo Cruyff nos anos 70, o reforço lembrou que foi aconselhado por famosos compatriotas a aceitar a proposta da equipe espanhola. "Os jogadores holandeses são bem-vindos aqui. Jogadores como Cocu e Kluivert são muito conhecidos e eles mesmos me disseram que é o melhor clube do mundo. Para mim é um sonho", festejou.