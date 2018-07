Afellay sofre lesão e desfalca o Barcelona por 4 semanas

Por conta da lesão, Afellay não vai poder jogar nem a Supercopa da Espanha, nos dias 14 e 17 de agosto, contra o Real Madrid, nem a Supercopa da Europa, dia 26, frente ao Porto. Ainda deverá desfalcar a equipe nas duas primeiras rodadas do Campeonato Espanhol. Ele é o segundo jogador do Barcelona a se contundir nesta pré-temporada. O primeiro havia sido a jovem promessa Jonathan Soriano, que rompeu o ligamento cruzado do joelho direito durante a Copa Audi e não deverá jogar mais este ano.

O outro problema que surgiu para Pep Guardiola nos últimos dias é motivo de comemoração: achar um lugar para Thiago Alcântara no time. Contra o Manchester, ele fez o seu quarto gol na pré-temporada. De todos os cinco marcados pelo Barcelona, só um não foi dele. "Tudo que ele chuta entra", comemora o treinador.

Guardiola, porém, não quer pular etapas. "Não tenho dúvidas de que vai receber minutos de jogo, mas sempre será necessário que os ganhe com esforço. É muito jovem e tem uma grande margem para crescer como jogador", disse o treinador espanhol, elogiando o garoto de 20 anos nascido na Itália, de pais brasileiros, e que defende a seleção da Espanha.