Afetada por greve, CBF monitora aeroportos e ainda pode adiar jogos do Brasileiro

Mesmo na véspera do início da sétima rodada do Campeonato Brasileiro, a CBF ainda não pode confirmar a realização de todos os 10 jogos da Série A previstos para o final de semana. A entidade monitora a situação dos aeroportos - o de Brasília, por exemplo, parou nesta sexta-feira por falta de combustível - e admite que poderá haver o adiamento de alguns jogos.

O problema de abastecimento com aeroportos do País ocorreu por causa da greve geral dos caminhoneiros, que deixaram de trabalhar nos últimos dias em protesto para cobrar uma redução no preço do óleo diesel, que havia sido elevado anteriormente. Na noite da última quinta-feira, porém, houve um acordo pela suspensão da greve por 15 dias após reunião entre o governo e representantes dos caminhoneiros.

A CBF, contudo, descarta o cancelamento total da rodada deste final de semana. O argumento para garantir isso é simples: falta de datas para a realização das partidas. A Série A deste ano irá parar por mais de um mês em virtude da Copa do Mundo, o que diminui as opções para remanejamento de jogos. Isso, porém, não se aplica aos confrontos das demais divisões, que continuarão sendo realizadas mesmo durante o Mundial.

Até o fim da manhã desta sexta-feira, a CBF tinha a informação junto às companhias aéreas de que as logísticas dos times não estavam afetadas, o que manteria a rodada normalmente. Apesar disso, o Sport, que enfrenta o Palmeiras neste sábado, em São Paulo, teve de adiar seu voo da manhã para o período da tarde. Dos 10 jogos programados para o fim de semana, apenas um é entre equipes do mesmo Estado, o clássico entre Paraná e Atlético-PR, e consequentemente não demanda o transporte aéreo das equipes envolvidas.