Afetado por crise, Thiago Silva revela tristeza por situação do Brasil

O zagueiro Thiago Silva, da seleção brasileira, mora na Europa há uma década, atualmente reside em Paris, mas também foi afetado pela crise de abastecimento por que passa o Brasil como consequência da greve dos caminheiros. Ele passou o dia de folga, antes da apresentação para a viagem a Londres com a família e sofreu com a falta de combustível. Teve de deixar o carro na garagem.

A crise, aliás, causa um sentimento de tristeza em Thiago Silva e, de certa forma, aumenta nele a vontade de ser campeão mundial, embora ressalte que os acontecimentos recentes no Brasil não interferem no trabalho na seleção - nem mesmo o pouco interesse da torcida pela equipe e pela Copa do Mundo neste momento são motivo de chateação.

"A gente fica triste com a situação porque somos brasileiros e temos familiares do Brasil. E porque somos brasileiros e queremos um Brasil melhor", disse. "Não afeta diretamente a seleção, mas nos dá motivação para nos preparar da melhor maneira possível e dar um pouco mais de alegria para o povo."

Na recente passagem pelo País, Thiago Silva revelou ter recebido um incentivo que define como especial para disputar com moral elevado a Copa do Mundo da Rússia, dado por sua avó de 83 anos. "Tive uma grande força, minha avó de 83 anos teve uma complicação de saúde na semana passada, e fui fazer um lanche com ela. Com certeza o apoio, abraço dela foi essencial para mim, para me preparar da melhor maneira possível", garantiu.