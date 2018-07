África do Sul aplica 4 a 0 na Tailândia em amistoso

Diante da fraca equipe tailandesa, o time de Parreira não teve dificuldade para se impor na partida. E, assim, abriu 3 a 0 ainda no primeiro tempo. Tshabalala inaugurou o placar, ao acertar um chute forte, aos 22 minutos.

Mphela ampliou a vantagem com dois gols antes do intervalo, em apenas três minutos, aos 30 e aos 33. Parker, que entrara no segundo tempo, selou a vitória ao anotar o quarto gol, aos 44 minutos.

Também neste domingo, a Coreia do Sul derrotou o Equador por 2 a 0, em amistoso realizado na capital Seul. Os gols foram marcados somente no segundo tempo, pelos jovens atacantes Lee Seung-Ryol, aos 26 minutos, e Lee Chung-Yong, aos 39. O time coreano será um dos adversários da Argentina na primeira fase do Mundial, no Grupo B.

E, fechando o dia de amistosos, o o México venceu o Chile por 1 a 0, em amistoso disputado neste domingo, no estádio Azteca, na Cidade do México, na despedida de seus torcedores antes da Copa do Mundo.

O único gol do jogo foi marcado por Medina, aos 13 minutos do primeiro tempo. O Chile atuou com um jogador a menos na última meia hora de jogo, devido à expulsão de Iturra.

A seleção mexicana viajará nesta segunda-feira para a Europa, onde disputará mais quatro amistosos antes do Mundial, contra Inglaterra, Holanda, Gâmbia e Itália.