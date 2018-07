África do Sul bate Jamaica em amistoso na Alemanha

Na última quinta-feira, a seleção sul-africana apenas empatou sem gols com a Coreia do Norte, adversário do Brasil na estreia da Copa. Ainda na Alemanha, o time do treinador brasileiro também enfrentaria a China em partida amistosa, mas o confronto acabou cancelado por causa do caos aéreo provocado pela erupção de um vulcão na Islândia.

No jogo em Frankfurt, a África do Sul só marcou os gols da vitória no segundo tempo. Aos 15 minutos, Surprise Moriri inaugurou o marcador na cidade alemã. O segundo dos sul-africanos saiu já aos 39, quando Siyabonga Nomvete marcou e deu tranquilidade para administrar o resultado sobre os jamaicanos.

Agora, a equipe de Parreira volta à África do Sul no próximo final de semana. Lá, a seleção jogará mais três amistosos antes da estreia na Copa do Mundo, no dia 11 de junho, contra o México, em Johannesburgo. O jogo marcará o início do Mundial.

Apesar dos resultados modestos que tem obtido em sua preparação - inclusive com a demissão do técnico Joel Santana como consequência disto -, a seleção convive com a pressão de ter que corresponder às expectativas da população sul-africana. No país da Copa, espera-se que o time local conquiste bons resultados.

No entanto, a África do Sul caiu em uma chave complicada. Além dos mexicanos, o time ainda tem a companhia de Uruguai e França no Grupo A.