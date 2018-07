África do Sul condena técnico de futebol por manipulação de resultados

CIDADE DO CABO - O ex-técnico da seleção da África do Sul, Philemon Setshedi, foi considerado culpado de tentar manipular o resultado de uma partida do playoff da divisão de acesso do futebol nacional, realizada em 2011.

A Associação Sul-Africana de Futebol (Safa) afirmou que ele foi considerado culpado de tentar "indevidamente e impropriamente influenciar o resultado" do jogo. A associação chamou de "histórica" a primeira condenação por manipulação de resultados na África do Sul e disse que era uma prova de que o trabalho das agências governamentais e do departamento de segurança da Fifa estava "começando a produzir resultados positivos".

Presidente da Safa, Kirsten Nematandani, encorajou as pessoas a ligarem para o número, que está disponível por 24 horas, criado para receber denúncias de comportamentos suspeitos de forma a combater a corrupção no futebol na África do Sul.