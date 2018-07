África do Sul contrata técnico inglês para comandar seleção nacional

A Associação Sul-Africana de Futebol (SAFA, na sigla em inglês) confirmou, nesta quinta-feira, a contratação do técnico inglês Stuart Baxter, de 63 anos, para comandar a seleção nacional, que já foi treinada pelos brasileiros Joel Santana (entre 2008 e 2009) e Carlos Alberto Parreira (nas Eliminatórias e Copa de 2010).

O treinador estava à frente do Supersport United, clube que disputa campeonatos da principal divisão do país, e deverá comandar o time nos jogos restantes destas competições. Baxter já esteve no comando do selecionado sul-africano entre 2004 e 2005.

A apresentação oficial do novo comandante, que continuará orientando o clube nos jogos da equipe pelas competições nacionais, será feita pelo presidente da SAFA, Danny Jordaan, após o retorno do dirigente ao país - ele está em compromissos fora da África do Sul.

"Estamos satisfeitos por finalmente termos chegado a um acordo com o técnico Baxter, do Supersport United. A SAFA acredita que o treinador tem as habilidades necessárias para vencer o caminho de qualificação difícil para o Campeonato Africano das Nações e Copa do Mundo da FIFA. Agradecemos ao Supersport United por seu apoio para os objetivos da associação e suas equipes nacionais", enfatizou o CEO da SAFA, Dennis Mumble, sobre a chegada do treinador inglês.

A África do Sul está em segundo lugar no Grupo D das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. A equipe tem quatro pontos, junto com Burkina Fasso - que lidera a chave -, mas perde nos critérios de desempate. A seleção sul-africana voltará a jogar pelo qualificatório para o Mundial no dia 28 de agosto, contra Cabo Verde, na casa do adversário.