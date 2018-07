África do Sul convoca 23 nomes para enfrentar o Brasil

A principal novidade desta convocação foi a volta do meia Thulani Serero, do Ajax, que estava afastado da seleção nacional depois de ter entrado em conflito com Gordon Igesund. Na véspera de uma partida contra Botswana, pelas Eliminatórias da Copa de 2014, o jogador alegou estar lesionado para não entrar em campo. Porém, o treinador disse que o atleta estava apenas se poupando para poder atuar em uma partida da equipe holandesa contra o Barcelona pela Liga dos Campeões.

Com idade média de 24 anos, o grupo de convocados para encarar o time comandado por Luiz Felipe Scolari conta com a maior parte dos jogadores que foram chamados para enfrentar a Espanha, em novembro do ano passado, no Soccer City, onde os donos da casa bateram os atuais campeões do mundo por 1 a 0.

E Igesund festejou o fato de a África do Sul poder voltar a encarar um gigante do futebol mundial. "Não é todo dia que se tem para jogar contra os pentacampeões do mundo. Essa é uma grande oportunidade para que continuarmos de onde paramos contra a Espanha no ano passado", disse o treinador, para depois lembrar que a África do Sul já deu trabalho à seleção brasileira, em amistoso realizado em 7 de setembro de 2012, no Morumbi.

"Jogamos com o Brasil em São Paulo e por pouco perdemos por 1 a 0. Eles (brasileiros) são os anfitriões da Copa do Mundo de 2014, então levaremos definitivamente este jogo a sério, como vocês podem ver pela seleção que convocamos", completou, para depois enfatizar que os sul-africanos deverão ser "muito competitivos" diante da seleção brasileira.

Confira a lista de convocados da seleção sul-africana:

Goleiros: Itumeleng Khune (Kaizer Chiefs-AFS) e Ronwen Williams (SuperSport United-AFS).

Defensores: Bongani Khumalo (Doncaster-ING), Thabo Matlaba (Orlando Pirates-AFS), Buhle Mkhwanazi (Pretoria University-AFS), Thato Mokeke (SuperSport United-AFS), Anele Ngcongca (Genk-BEL), Thabo Nthethe (Mamelodi Sundowns-AFS) e Siyanda Xulu (Rostov-RUS).

Meio-campistas: Hlompho Kekana (Mamelodi Sundowns-AFS), Bongani Zungu (Mamelodi Sundowns-AFS), Dean Furman (Doncaster-ING), Daylon Claasen (Lech Poznan-POL), Kagisho Dikgacoi (Crystal Palace-ING), Andile Jali (Ostend-BEL), Oupa Manyisa (Pirates-AFS), Lindokuhle Mbatha (Platinum Stars-AFS), Ayanda Patosi (Lokeren-BEL), Thulani Serero (Ajax-HOL) e Siphiwe Tshabalala (Kaizer Chiefs-AFS).

Atacantes: Dino Ndlovu (SuperSport United-AFS), Bernard Parker (Kaizer Chiefs-AFS) e Tokelo Rantie (Bournemouth-ING).