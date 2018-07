África do Sul derrota Colômbia e aumenta invencibilidade

O árbitro queniano Samwel Kipngetich também deu uma penalidade aos visitantes sul-americanos no jogo em que a anfitriã da Copa do Mundo ampliou sua série invicta para 10 partidas desde que Carlos Alberto Parreira reassumiu a equipe.

Os cerca de 70.000 torcedores que lotaram o estádio Soccer City deram um aperitivo do que pode ser esperado para a cerimônia de abertura do torneio em 11 de junho, mas a performance do time da casa foi abaixo das expectativas.

Teko Modise bateu duas vezes o pênalti, aos 18 minutos do primeiro tempo, após seu primeiro chute ter sido defendido pelo goleiro colombiano David Ospina que, para o árbitro, avançou antes da cobrança da penalidade.

Três minutos depois, os visitantes sofreram um pênalti após uma tentativa desastrada do goleiro Itumeleng Khune e que foi convertido por Giovanni Moreno.

A África do Sul passou à frente novamente aos 13 minutos do segundo tempo, quando Siphiwe Tshabalala foi derrubado na área por Mario Yepes. Katlego Mphela converteu para o time da casa.

A anfitriã da Copa enfrentará a Guatemala em Polokwane na segunda-feira no seu penúltimo amistoso antes do Mundial.