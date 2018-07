África do Sul descarta sediar Copa Africana de Nações em 2015

O ministério dos esportes da África do Sul avisou nesta sexta-feira que o país não quer organizar a Copa Africana de Nações do próximo ano se o Marrocos desistir de sediar o torneio, pelo temor da proliferação do vírus Ebola e também porque isso implicaria gastos que não estão previstos. "Há muitos fatores a considerar para a África do Sul", disse o Departamento de Esportes e Recreação em um comunicado.

O Marrocos, a sede original da competição , programado para ser jogado em janeiro e fevereiro de 2015, quer o adiamento da próxima Copa Africana de Nações pelo surto de Ebola no Oeste da África, e pode até renunciar ao torneio.

Os dirigentes da Confederação de Futebol Africano (CAF) se comunicaram com a África do Sul, Gana e, possivelmente, outros países, para que estejam prontos como possíveis sedes se o Marrocos renunciar ao torneio. Mas é possível que ninguém queira organizá-lo pelo pouco tempo de preparação e pelo temor de propagação do vírus mortal.

O ministério dos esportes da África do Sul destacou que a Federação Sul-Africana de Futebol ainda não foi oficialmente convidada a organizar o torneio, mas não fez referência à "situação do Ebola que domina o continente".

Mais de 4.500 pessoas morreram na África Ocidental, no pior surto do vírus na história recente. O surto ainda não foi controlado nos três países mais afetados: Libéria, Guiné e Serra Leoa.

Marrocos pediu que a Copa Africana de Nações, que está prevista para ser jogada entre 17 janeiro e 8 de fevereiro, seja adiado por causa do risco de que o Ebola se propague através dos torcedores que viajarem das regiões afetadas. Mas CAF insiste que o torneio deve ser disputado naquele período, ou então buscará outra sede.

O ministério dos esportes sul-africano disse que o custo de organizar o torneio em apenas três meses é a sua "preocupação principal", apesar do Ebola também ser um fator. "O torneio também pode representar um problema para a forma como lidamos com o desafio do Ebola que afeta todo o continente neste momento", disse o órgão.